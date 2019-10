Havener lädt ein zur Feuerprobe in den Köpfen

Deutschlands bekanntester Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener ist zurück auf der Bühne und tritt am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Kulturboden Hallstadt auf. Nachdem er sich in seinem letzten Programm der Körpersprache widmete, geht er jetzt einen Schritt weiter: Sein neues Programm "Feuerproben" führt direkt in die Köpfe der staunenden Zuschauer. In unterhaltsamen und beeindruckenden Live-Experimenten erleben sie, welchen ungeheuren Einfluss unsere Gedanken auf unsere Emotionen und damit auch auf unser Handeln haben - und wie sich das aktiv steuern lässt. Haveners Show biete laut Veranstalter überraschende Einblicke in die Welt der Vorstellungskraft, Menschenkenntnis, Suggestion und Empathie.

Überraschende Erkenntnisse

Der Entertainer, Speaker und Bestseller-Autor hat ein Abendprogramm erarbeitet, das nicht nur Spaß macht und verblüfft, sondern auch inspiriert und informiert. Er zeigt, wie man mit den "Feuerproben" im Alltag umgeht, und bietet einen Abend voller Unterhaltung mit überraschenden Erkenntnissen über die menschliche Psyche.

Thorsten Havener hat seit 1986 in tausenden Auftritten, Live-Shows und Vorträgen seine Zuschauer in seinen Bann gezogen. Sein Durchbruch begann 2005 mit seinem TV-Special "Der Gedankenleser". Seine RTL-Shows bescherten dem Sender Spitzenwerte, Thorsten Havener ist mehrfacher internationaler Bestsellerautor - seine Gesamtauflage liegt bei über einer Million Büchern.

Eintrittskarten zu gewinnen

Verlosung: Zwei FT-Leser können je zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung mit Thorsten Havener am 10. Oktober im Kulturboden Hallstadt gewinnen. Sie müssen dazu nur eine Mail mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Thorsten Havener" bis zum 9. Oktober (12 Uhr) an leserreporter@infranken.de schicken. Die Gewinner werden anschließend informiert.

Vorverkauf: Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter 0951/23837 oder online hier.