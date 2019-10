Hausärzte fürs Land zu bekommen, ist heute gar nicht mehr einfach. Auch im Landkreis Bamberg gibt es Gemeinden, in denen kein Hausarzt mehr praktiziert. Zahlenmäßig gilt der Landkreis freilich als angemessen versorgt . Was einen jungen Mediziner bewegt, Hausarzt auf dem Land zu werden und welche Rahmenbedingungen heute erwartet werden, erfahren Sie in einem Artikel im Premiumbereich bei inFrankenPlus.