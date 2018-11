Hat der Spuk in Zapfendorf nun bald ein Ende?

Seit etwa eineinhalb Jahren finden in Zapfendorf immer wieder Fälle von Vandalismus und Ähnlichem statt: abgesägte Bäume, Pferdeäpfel im Schwimmbad, Hundekot im Bahnhofsaufzug, Bombenattrappen unter der Autobahnbrücke und am Bahnhofsplatz. Ende Oktober ist eine Person ins Visier der Kripo Bamberg geraten.

Am Ort ist die Rede von einer Verhaftung, was die Polizei so jedoch nicht bestätigt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bevölkerung ist wütend und verängstigt zugleich. Die örtliche CSU hat die gemeindliche Belohnung für sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter um 500 Euro auf nun 1500 Euro auf gestockt. Bürgermeister Volker Dittrich (AfZ) hat am Volkstrauertag in seiner Rede ausdrücklich gefordert, dass die unschönen Geschehnisse nun ein Ende haben müssen.

