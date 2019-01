Harter Alltag im hohen Alter: Selbsttest eines Altersanzugs

Selbst kann ich die Anzeigetafel nicht lesen, mein Blick ist neblig grau, durchzogen von schwarzen Flecken. Zum dritten Mal wiederholt ein Kollege, an welchem Bussteig meine Linie abfährt. Wieder höre ich nur dumpfes Rauschen. Lediglich die scharfe Betonung der Konsonanten, die gereizte Tonlage, nehme ich war. Resigniert nicke ich einfach und sage "danke". So muss sich mein Opa gefühlt haben, bevor er sich ein Hörgerät zugelegt hat.

Mein Bus fährt in wenigen Minuten und ich muss noch in die Apotheke, doch ans Beeilen ist nicht zu denken. Die Gelenke sind schwer, der Gang unsicher, als würden meine Füße bei jedem Schritt über kleine Kugeln rollen. Busse, Fußgänger und klingelnde Radler queren meinen Weg in rascher Geschwindigkeit, während ich mich langsam fortbewege. Immer bemüht, alle Hindernisse rechtzeitig zu erkennen.

Dankbarkeit für eine Tür

Zum ersten Mal fühle ich echte Dankbarkeit, weil sich eine Türe automatisch öffnet. In der Apotheke lächelt mich eine Frau von an, sagt irgendetwas, vermutlich einfach "Hallo". Ich gehe zu ihr und bestelle ein Grippemedikament. Die Apothekerin kennt sich aus: Sie spricht langsam, laut, aber freundlich. Wegen der Wechselwirkung fragt sie, welche Medikamente ich regelmäßig nehme. Meine laute Antwort bekommt vermutlich jeder Kunde mit, Diskretionsabstand hin oder her. Zitternd hebe ich meinen schweren Arm, um an den Geldbeutel zu kommen.

Weiter geht's. Mit dem linken schweren Arm halte ich mich an der Stange zwischen Fahrersitz und Gang fest fest, während ich langsam und unsicher das linke Bein hebe, den Fuß behutsam aufsetze. In einen Bus ohne Rampe einzusteigen ist kein leichtes Unterfangen für einen alten Menschen. Umso mehr mit vernebeltem Sichtfeld, durch das man den Rand der Stufe kaum erkennen kann. Noch schwieriger wird es, sich zu setzen, während der Bus bereits Fahrt aufnimmt: Die Fliehkräfte, gepaart mit meiner eingeschränkten Akrobatik, machen das Setzen zu einer koordinatorischen Meisterleistung - die mir nicht ganz gelingt. Mit der Hüfte stoße ich gegen den Sitz, versuche mich davon aber nicht irritieren zu lassen und konzentriert zu bleiben. Endlich sitze ich, worüber ich mich mit einem zufriedenen, schweren Ausatmen freue.

Dann das Aussteigen. Während der Fahrt aufstehen ist unmöglich. Ich muss warten, bis der Bus steht. Unsicheren Schritts bewege ich mich aus dem Bus, unter genervten und gehetzten Blicken der Mitfahrer. Einfach weiter, zu Fuß über den Kreisverkehr am Wilhelmsplatz. Bei meiner Langsamkeit fällt es Auto- und Radfahrern sichtlich schwer zu entscheiden, ob sie halten sollen, während ich den Zebrastreifen überquere. Ein junger Mann radelt schnell vor meinen Füßen weiter, eine junge Autofahrerin dahinter wartet zwar, wirft mir aber durch die Windschutzscheibe böse Blicke zu - soweit ich das sehen kann.

Wie der Anzug funktioniert

Demütigend, ebenso wie das folgende Treppensteigen. Sechs Stufen bringen mich bereits ins Schwitzen, zum Glück gibt es ein Geländer zum Festhalten. Doch auch hier flößt die getrübte Sicht, die die Stufenkanten schwer erkennbar macht, Respekt ein. Dann noch alles andere als schnell den Schlüssel aus der Tasche gefriemelt, setze ich mich zurück in der Redaktion schwerfällig auf einen Stuhl und streife erleichtert Teil für Teil des Alterssimulationsanzugs ab.

Zuerst die Brille, welche die Sehkrankheit Diaebtische Retinopathie simuliert. Eine der häufigsten Ursachen für Blindheit. Der Blick wird neblig, durchzogen von schwarzen Flecken. Als nächstes nehme ich die Kopfhörer ab, welche die im Alter häufige Hochtonschwerhörigkeit auslösten.

Eine Halskrause, Knie- und Ellbogenbandagen schränkten meine Beweglichkeit ein und simulierten Gelenkversteifungen, ebenso die schweren Gewichte an Handgelenken und in der Weste, die zusätzlich den Kraftverlust im Alter nachempfindbar machen. Handschuhe erschwerten das Greifen, Überschuhe den Gang. Insgesamt wog ich 30 Kilogramm mehr als sonst. Laut Herstellerfirma "Produkt & Projekt" simuliert der Anzug ein um 40 Jahre erhöhtes Alter.

Den Tremor-Simulator, der das Zittern in den Händen nachfühlbar macht, finde ich erst jetzt, als ich die Teile aufräume. Ich versuche mir damit ein Glas Wasser einzuschenken. Bei geringer Intensität ist das Zittern entsprechend leicht, und mit Konzentration lässt sich das Glas befüllen - langsam. Neugierig drehe ich voll auf. Meine Hände verkrampfen, völlig hilflos und panisch rufe ich die Kollegen. Nach qualvollen 20 Sekunden endlich befreit, mache ich mich daran, den Tisch zu wischen.

Bewusstsein auch bei Privatpersonen schaffen

Einkaufen, Treppensteigen, Busfahren: Im Alter wird der Alltag beschwerlicher. Die Probleme, die der Reporter beim Selbsttest mit dem Simulationsanzug hatte, haben die meisten alten Menschen in ihrem Alltag - "in der Intensität natürlich abhängig vom individuellen Gesundheitszustand", bestätigt Erika Jäger.

Die Kreisverbandsvorsitzende des VDK Bamberg kümmert sich um Hilfsangebote. Zum Beispiel sorgen etwa 20 Ehrenamtliche in der Stadt für die Betreuung älterer Menschen, "vor allem um die pflegenden Angehörigen zu entlasten", wie Jäger beschreibt. Die Ehrenamtlichen nehmen sich dann Zeit, um Senioren zum Arzt zu begleiten, bei den Einkäufen zu helfen, ein Spiel zu spielen, Essen zu gehen oder etwas vorzulesen.

Hinweise an Behörden

VDK-Mitglieder sind auch in der Stadt und den Gemeinden unterwegs, um öffentliche Stellen auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. "Wir schauen da ja intensiver hin, wenn ein barrierefreier Zugang oder ein Treppengeländer fehlt", sagt Jäger. Mit ihren Vorschlägen stoße Jäger bei Stadt und Gemeinden auf offene Ohren. "Ich bekomme auch Rückmeldung, wenn sich dann etwas geändert hat", erzählt sie.

Bei Neubauten berücksichtigen

Allgemein werde im öffentlichen Bereich genug für ältere Menschen getan. Jäger würde sich aber wünschen, dass auch Privatpersonen und private Einrichtungen mehr Bewusstsein für alte Menschen entwickeln. "Viele Gaststätten, aber auch Ärzte und Therapeuten haben keinen barrierefreien Zugang", sagt Jäger. "Ich würde mir wünschen, dass das Thema alte und behinderte Menschen künftig auch bei privaten Baumaßnahmen berücksichtigt wird."