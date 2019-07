Handyparken: Bamberger setzen auf Bargeld

Wer auf den rund 340 öffentlichen Stellplätzen mit 47 Parkautomaten im Stadtgebiet parken will, kann dies relativ einfach per Smartphone tun. Ohne Kleingeld. Nach einer Installation der App "PayByPhone" kann der Kunde mit einem virtuellen Bezahlservice ein Ticket lösen, das auch Parkkontrolleure einsehen können.

Wie die Zahlen der Stadt zeigen, vertrauen die Bamberger jedoch weiterhin überwiegend auf Bargeld und füttern die Parkautomaten mit Münzen. Im September, zum Start des Projektes, haben 413 Bamberger und Gäste das neue Angebot genutzt, im Februar waren es schon über 1000, was laut Stadt einem Anteil von 2,15 Prozent an allen Parkvorgängen entspricht. Tendenz steigend. Der Vergleich zeigt: In anderen Städten wurde das Handyparken ähnlich langsam angenommen.

Wie das Angebot weiterentwickelt werden soll, lesen Sie im Premiumbereich auf infranken.de