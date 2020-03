Angriff auf Parkplatz in Hallstadt: Aus noch ungeklärten Gründen griff ein Duo (31- sowie 14-Jähriger) einen Mann mit Kind neben einem Einkaufsmarkt in der Michelinstraße an, berichtet die Polizei.

Die beiden Angreifer schlugen auf den 32-Jährigen ein, dieser setzte sich mit Tierabwehrspray zur Wehr. Alle drei Männer erlitten durch Schläge und Spray leichte Verletzungen. Das siebenjährige Kind wurde ebenfalls verletzt, seine Augen schmerzten, glücklicherweise musste es aber nicht medizinisch behandelt werden.