Bei einem Unfall in Hallstadt wurde am Montag ein 53-jähriger Radfahrer schwerer verletzt. Dies teuilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein 30-Jähriger am Montagnachmittag sein Auto in der Emil-Kemmer-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür und Aussteigen übersah der Fahrer einen vorbeifahrenden 53-jährigen Fahrradfahrer.