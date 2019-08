Hallstadt: Aldi-Kunde findet lebendigen Frosch in seinem Salat - die Reaktion ist genial

Gekauft bei Aldi-Süd in Hallstadt: Mann entdeckt Frosch in seinem Feldsalat: Eine nicht alltägliche Entdeckung hat Benjamin Müller aus Hallstadt (Landkreis Bamberg) kürzlich gemacht. In seinem in der Aldi-Süd-Filiale in Hallstadt gekauftem Feldsalat entdeckte er einen kleinen braunen Frosch - lebend und bei bester Gesundheit.

Kunde findet lebendigen Frosch in Feldsalat - so reagiert Aldi:

Ein Foto seines ungewöhnlichen Fundes postete der Familienvater aus Franken vergangenen Mittwoch an die Pinnwand der Facebookseite des Discounters. Dazu schrieb Müller: "Zumindest war der Feldsalat (mit Einlage ) so frisch, dass wir den Frosch bei bester Gesundheit aussetzen konnten. Gekauft am Samstag (24. August 2019, Anm.d.Red.) in Hallstadt bei Aldi Süd."

Keine halbe Stunde dauerte es, bis Aldi-Süd reagierte: "War das Fröschlein wirklich in unserem Salat, Benjamin? Das ist nämlich dann wirklich mal frisch. Die kleine Amphibie hat sich wohl richtig Mühe gegeben um bei der Kontrolle durchzukommen." Außerdem bot Aldi dem Kunden eine nachträgliche Kontrolle des Salats an.

Müller selbst nahm die Angelegenheit aber scheinbar mit sehr viel Humor: Eine Kontrolle lehnte er ab. Den Salat habe er mit seiner Familie nach dem Waschen dennoch gegessen. "Unsere Kinder haben sich zumindest über den munteren Spielkameraden gefreut", postete Müller als Reaktion auf die Antwort des Discounters. Der wiederum schien froh, dass die Sache damit geregelt war und für alle Beteiligten ein gutes Ende genommen habe.

Überwiegend positive Reaktionen auf Frosch-Fund in Aldi-Salat

Natürlich blieb der Post auch von der Facebook-Community nicht unkommentiert. Die Kommentare waren aber überwiegend positiv - von Ekel oder Shitstorm keine Spur. Wohl auch, weil Müller dem Discounter den Fund nicht übel nahm und Aldi prompt und humorvoll reagierte. Auch mehrere Medien berichteten anschließend über den Fall. ak

