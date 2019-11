Bamberg vor 43 Minuten

Justiz

Haftstrafe für Drogenlieferanten

Ein 49-Jähriger aus dem Raum Frankfurt verkaufte kiloweise Marihuana an einen Psychologen und dessen Sohn in Bamberg weiter. Größere Mengen in besserer Qualität soll sich die dealende Familienbande dann in Spanien besorgt haben.