Bamberg vor 1 Stunde

Interview

"Haben auf die Fresse bekommen"

Am Samstag ist die Band Feine Sahne Fischfilet in der Brose-Arena zu erleben. Bassist Kai Irrgang erzählt vom Aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern und wie es sich anfühlt, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden.