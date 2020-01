Im Landkreis Bamberg ist es in der Silvesternacht zu einer versuchen Tötung gekommen. Auf einer privaten Party auf einem Sportgelände in Gunzendorf bei Buttenheim wurde ein 28-Jähriger schwer durch Messerstiche verletzt. Angaben der Polizei zufolge kam es in den Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann.

Silvester-Streit bei Bamberg: Familienangehörige rufen Rettungsdienst