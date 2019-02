Gundelsheim: erste Bienen-Quorum-Gemeinde

Diese Woche war Halbzeit bei der Einschreibungsfrist für das Volksbegehren für den Artenschutz, bekannt mit dem Slogan "Rettet die Bienen". Im Landkreis Bamberg wurde bereits jetzt in etlichen Kommunen das Quorum erreicht, also zehn Prozent der Wahlberechtigten haben hier unterschrieben.

Schon am Dienstag war die Sache in Gundelsheim klar, waren die zehn Prozent erreicht, als erste Landkreisgemeinde. In Baunach, Kemmern, Frensdorf, Memmelsdorf, Reckendorf und Zapfendorf war zur Halbzeit ebenfalls das Quorum geschafft.

Die größte Gemeinde, Hirschaid, rangierte bei knapp acht Prozent, die reichste - Hallstadt - bei fast 6,6 Prozent. Im Drei-Prozent-Segment bewegten sich da noch die Jura-Gemeinden Stadelhofen, Wattendorf und Königsfeld, während Scheßlitz schon bei weit über sieben Prozent war. Bis zum 13. Februar dürfte sich wohl noch einiges tun.

Mehr über Tendenzen im Landkreis erfahren Sie in einem Artikel im Premiumbereich bei inFranken.de