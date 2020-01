Gudrun Pausewang ist tot: Die Schriftstellerin ist im Alter von 91 Jahren am Donnerstagabend (23. Januar 2020) verstorben. Sie starb in der Nähe von Bamberg (Oberfranken). Das geht aus Angaben ihres Bruder hervor, wie die dpa berichtet. Pausewang lebte seit mehreren Jahren in einem Seniorenheim im Kreis Bamberg.

Gudrun Pausewang: Schriftstellerin schrieb "Die Wolke"

Pausewang verfasste unter anderem den bekannten Roman "Die Wolke" aus dem Jahr 1987. Sie schrieb vor allem Kinder- und Jugendliteratur. Sie erhielt zahlreiche Preise, zuletzt wurde sie 2017 mit dem "Deutschen Jugendliteraturpreis" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

tu