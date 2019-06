Großer Aufmarsch für die Feuerwehr

Vom 20. bis zum 23. Juni wurde in Hallstadt groß gefeiert. Nach dem Festkommers im Mai hatte die Freiwillige Feuerwehr nun zum Festwochenende im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums eingeladen. Verschiedene Bands und Musikkapellen gaben sich die Klinke in die Hand - Höhepunkt war aber ohne Frage der Festumzug am Sonntag mit fast 130 teilnehmenden Gruppen, darunter über 90 Feuerwehren aus der Region.

Angeführt von der Feuerwehr Hallstadt, dem Musikverein Stadtkapelle Hallstadt und den Ehrengästen setzte sich der Festumzug pünktlich um 13.30 Uhr in Bewegung. Die Route führte von der Landsknecht- in die Bamberger Straße, beim alten Feuerwehrhaus in der Mainstraße drehte der Umzug und dann ging in die Seebachmarter im Süden von Hallstadt zum Festgelände am Bauhof. Fast eine Stunde dauerte es von der ersten bis zur letzten Gruppe - die Feuerwehr aus Windischletten markierte das Zugende.

Begleitet wurde der Festumzug von 19 Musikvereinen, darunter die Stadtkapellen aus Hallstadt und Baunach sowie der Musik- und Spielmannzug Hallstadt/Kemmern. Neben den Feuerwehren hatten es sich auch zahlreiche Vereine aus Hallstadt und Dörfleins nicht nehmen lassen, beim Festumzug dabei zu sein. So gab es Kunststücke von der Concordia Hallstadt auf den Fahrrädern zu sehen, der Faschingsverein rief sein "Helau" in die Menge und beim TV Hallstadt wurde sich der ein oder andere Ball zugespielt.

Unter den Ehrengästen waren unter anderem Hallstadts Bürgermeister Thomas Söder mit seinen und Stadträten, Landrat Johann Kalb und sein Stellvertreter Rüdiger Gerst, Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz, Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml, Landtagsabgeordneter Holger Dremel sowie zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis. Auch die Feuerwehrführung des Landkreises unter Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann war dabei.

Gefeiert und auch gearbeitet wurde schon am Vormittag. Pater Matthäus Sandrock (Abtei Maria Frieden, Kirchschletten) segnete acht Verkehrssicherungsanhänger, die ab sofort bei den Feuerwehren im Landkreis Bamberg im Einsatz sein werden. Danach trafen sich die Kommandanten der Landkreisfeuerwehren zur Dienstversammlung im Festzelt. Fürs gesamte Wochenende hatte sich die gastgebende Wehr gleich vier Bands und Kapellen ins Festzelt eingeladen - die "Partyfranken", die "Volkxxliga", die "Steigerwälder Knutschbärn" und die "Trunstadter Musikanten".