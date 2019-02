Bamberg vor 12 Minuten

Klimapolitik

Große Demo in Bamberg: 1400 Menschen protestieren für Klimaschutz

Unter dem Motto "Nicht mit uns!" haben Menschen jeden Alters am Samstag in Bamberg gegen die Klimapolitik demonstriert. Das "Fridays for Future"-Orgateam hatte zahlreiche Parteien und Organisationen eingeladen, um Teil der Bewegung zu sein.