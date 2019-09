Zeegendorf vor 1 Stunde

Brand

Großaufgebot an Feuerwehren im Landkreis Bamberg: Vermeintlicher Großbrand entpuppt sich als Kleinfeuer

In Zeegendorf stiegen am Samstagnachmittag große dunkle Rauchwolken auf. Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückt zu einem vermeintlichen Scheunenbrand aus. Vor Ort ergab sich ein anderes Bild.