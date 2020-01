Graceland bringt Simon und Garfunkel nach Bamberg: Folkrock mit klassischer Musik - wir haben Tickets für Sie

Simon & Garfunkel Tribute meets Bamberg: Einige Jahre schon wandelt das Duo Graceland auf den Spuren des ehemaligen Folkrock-Duos. Ihr aktuelles Projekt führt sie am 9. Februar 2020 um 18.00 Uhr in die Haas Säle nach Bamberg. Mit "Simon & Garfunkel Tribute meets Classic" wollen sie die Zuschauer mitnehmen in eine Welt voller Nostalgie, zeitloser Musik und ihrer eigenen Interpretation mit klassischen Elementen. Ein Musikerlebnis für Jedermann - und wir haben die Tickets für Sie.

Graceland: Simon & Garfunkel-Tribut mit eigener Note

In ihrer Pressemitteilung geht Graceland emotional auf die früheren Stars ein. Das Duo Simon & Garfunkel schrieb demnach Hymnen für eine ganze Generation. Lieder wie "Sound of Silence", "Bridge over Troubled Water", "The Boxer" und schließlich "Mrs. Robinson" gingen in die Musikgeschichte ein. Graceland interpretiert die weltbekannten Songs auf ihre eigene Weise - jedoch stets mit dem nötigen Respekt vor den erfolgreichen Werken.

Ihr Ziel ist es dennoch, musikalisch hochanspruchsvolle Musikstücke mit einer eigenen Note aus den alten Liedern von Simon & Garfunkel zu kreieren. Eines ist den beiden Männern aus Bretten laut ihrer Pressemitteilung aber besonders wichtig: "Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich. Wir bleiben stets nahe am Original, geben den Kompositionen aber auch eine eigene Note."

Streichensemble trifft Folkrock

Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) sind die beiden Köpfe hinter Graceland. Und ihr aktuelles Projekt beweist: Die Kombination aus Folkrock und den Klängen eines Streichorchesters scheint wunderbar zu harmonieren. Zwei Männer, zwei Gitarren und dazu klassische Instrumente - auf den ersten Blick etwas ungewohnt, aber das Gesamtergebnis ist ein außergewöhnliches Musikerlebnis.

Große Konzerte und Musikerlebnis für Jedermann

Bereits seit mehreren Jahren touren die beiden Musiker erfolgreich durch Europa. Von Auftritten zu zweit bis zu Konzerten mit einem 52-köpfigen Streichorchester ist alles dabei. Das Publikum erlebt hierbei einen stetigen Wechsel aus gefühlvollen Liedern und rockigen Auftritten. So sind die Konzerte von Graceland nicht nur etwas für Nostalgiker, sondern durch die tolle Interpretation und zeitlose Musik für jeden Musikliebhaber ein Erlebnis.

Am 9. Februar 2020 treten sie um 18.00 Uhr im großen Saal der Haas Säle in Bamberg auf. Hier können Sie ganz einfach Tickets erwerben:

