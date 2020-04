Gottesdienst live: Nur mit dem Herzen sieht man richtig

Unterstützt von Diakon Ulrich Ortner, Organist Simon Schmidt und Lukas Schumm (Altardienst) feierte Putzer um 9 Uhr einen Gottesdienst, der live über unsere Facebook-Seite in alle Welt übertragen wurde. Im Zentrum stand das Glauben an die Auferstehung von Jesus, das nicht nur für die ersten Christen, sondern auch heute noch eine große Herausforderung darstellt. Putzer stellte in seiner Predigt vielseitige Bezüge dazu her und kam am Ende zum Schluss, dass man nur mit dem Herzen richtig sehe.

Hier gibt es das Video vom Gottesdienst nochmal in voller Länge: