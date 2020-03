Auf den ersten Blick scheint an diesem vorletzten Prozesstag Einigkeit zu herrschen im Verfahren zu den Vorfällen in Schloss Gleusdorf. Denn selbst Oberstaatsanwalt Otto Heyder fordert zum Ende seines 90-minütigen Plädoyers auf dreimal Freispruch. Die in seiner Anklage gebündelten Vorwürfe gegen die...