Gibt es eine Lösung für die schlimmste Kreuzung in Bamberg?

Keine Kreuzung in Bamberg ist so stark befahren wie diejenige des Berliner Rings an der Memmelsdorfer Straße. Und an keiner anderen Kreuzung in Bamberg kommt es zu so vielen Zusammenstößen wie an dieser Stelle.

Die Unfälle geschehen vor allem beim Linksabbiegen vom Berliner Ring in Richtung Gartenstadt. Autofahrer fragen sich, warum für mehr Sicherheit nicht einfach ein Linksabbiegerpfeil an der Ampel angebracht wird. Ähnliche Vorbilder dafür gibt es ja bereits: An den Kreuzungen des Berliner Rings bei der Starkenfeld-, Moos- und Geisfelder Straße wurden erst vor kurzem Grünpfeile installiert.

Doch Experten der Stadt winken ab. Woran eine schnelle Ampellösung scheitert, lesen Sie im Premiumbereich.