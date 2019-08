Gewinnen Sie ein Treffen mit den Amigos in Bamberg

Europas erfolgreichstes Schlagerduo kommt einmal mehr nach Bamberg. Im Rahmen ihrer Tournee "110 Karat" machen die "Amigos" am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr auch in der Konzerthalle an der Regnitz Station.

Dass die Echo-Preisträger noch einmal in die Domstadt kommen, obwohl die beiden Sänger etwas kürzertreten, ist auch ein Verdienst des hiesigen Veranstaltungsservice. "Wir haben in Bamberg seit Jahren ein so treues Publikum und eine tolle Fangemeinde", nennt Bernd Ulrich den Grund für die Ausnahme. Unter dem Motto "110 Karat" wollen die "Amigos" erneut ein Feuerwerk ihrer größten Hits abbrennen.

Im Gepäck haben die beiden ihr gleichnamiges Nummer-1-Album sowie die Vorgänger-Erfolgs-CDs "Zauberland", "Wie ein Feuerwerk", "Santiago Blue" und "Sommerträume", das Ganze eingerahmt von einer spektakulären Licht- und Videoshow.

International etabliert

Die "Amigos" sorgen nicht nur in Deutschland für grenzenlose Begeisterung, sondern haben sich längst auch international als Schlagerkönige etabliert.

Die beiden Publikumslieblinge sind bodenständig geblieben und machen deutlich, wie wichtig es für Künstler ist, sich selbst treu zu bleiben und an sich zu glauben. Die Einfachheit ihrer schönen Lieder, die berührenden Texte, ihre natürliche Art und die Nähe zum Publikum sind das Geheimnis ihres sensationellen Erfolgs.

Auf Platz 1 in den Charts

Starallüren haben die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich nicht. Auch im 14. Jahr nach ihrem internationalen Durchbruch sind sie heimatverbunden geblieben, einfach Künstler zum Anfassen.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung schoss das aktuelle Album der Amigos "110 Karat" auf Anhieb auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts. Auch in Österreich und der Schweiz kletterte das beliebte Schlager-Duo direkt auf die Pole-Position.

"110 Karat" ist die neunte Nummer-1-CD für die beiden Mittelhessen, die diesen Erfolg gar nicht fassen können: "Es ist der absolute Hammer, der helle Wahnsinn! Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Fans bedanken", so Bernd und Karl-Heinz Ulrich.

Zahlen sprechen für sich

Für den Erfolg des Duos sprechen Zahlen: 70 Mal wurden seine Alben mit Gold, 25 Mal mit Platin, einmal mit Doppelplatin und vier Mal mit Dreifach-Gold ausgezeichnet, darüber hinaus gab es 2009, 2010 und 2012 die "Krone der Volksmusik".

Mittlerweile sind die "Amigos" seit fast 50 Jahren auf den Bühnen in Österreichs, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz unterwegs - ausverkaufte Hallen und Millionen begeisterte Fans zeugen von der Beliebtheit der beiden Ausnahmekünstler.

Gewinnspiel: Einmal Karl-Heinz und Bernd Ulrich treffen

Zwei FT-Leser können nun ein tolles Paket mit zwei Eintrittskarten für das Konzert am 6. September in Bamberg, ein Treffen mit den Amigos und die aktuelle CD "110 Karat" gewinnen. Sie müssen dazu einfach nur eine Mail mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Amigos" bis zum 3. September an leserreporter@infranken.de schicken. Die Gewinner werden anschließend informiert.

Tickets für das Konzert gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, unter www.kartenkiosk-bamberg.de oder bei der Ticket-Hotline des Kartenkiosk 0951/23837.