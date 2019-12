Online-Gigant Amazon zeigt Interesse an einem Verteilzentrum im Landkreis Bamberg

Im Limbacher Gewerbegebiet möchte sich auf 40 000 Quadratmetern ein Logistikunternehmen ansiedeln und so die restliche freie Fläche nutzen. Nachdem die Bedenken bei den Limbachern immer größer wurden, fand in Pommersfelden eine Infoveranstaltung zu der geplanten Ansiedlung statt. "Wir haben alles auf den Tisch gelegt, was es wird", sagt Bürgermeister Hans Beck (WB Sambach) auf FT-Nachfrage.

Besonders die Lärm- und Verkehrsbelastung macht vielen Limbachern Sorgen. Eine zusätzliche Zufahrt zum Gewerbegebiet sei nicht geplant, entkräftigt der Bürgermeister die Gerüchte. Er geht davon aus, dass die Fahrzeuge, die zum Logistikunternehmen anfahren, ohnehin von der B 505 und der Autobahn kommen. Hauptsächlich sollen zu dem Logistikunternehmen Lkw und Kleinsprinter fahren, die die Pakete zum Endverbraucher bringen, sagt Beck.