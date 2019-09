"Gewaltorgie" in Bamberg: Männer nach brutaler Party-Schlägerei im Gefängnis

Männer nach "Gewaltorgie" auf Party verurteilt: Weil sie auf einer Fete einen Mann verprügelt haben, sind zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung zu jeweils fünf Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Bamberg sprach bei der Urteilsverkündung von einer "Gewaltorgie" der 24 und 25 Jahre alten Männer.

