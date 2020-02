Bamberg vor 1 Stunde

Gericht

Gewaltexzess am Ende des "Herrentags"

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Bamberg verantworten. An Christi Himmelfahrt griff er wahllos Unbekannte an. Einen Radfahrer prügelte er bewusstlos, eine Helferin würgte er. Seit diesem Tag sitzt der Mann in Haft.