Gewalt in Bamberg: Schlägerei am Maxplatz, Reizgas-Attacke in Gaststätte

Bereits am Samstagabend war ein ebenfalls alkoholisierter Mann in einer Gaststätte am Obstmarkt bzw. der Oberen Brücke derartig verärgert, dass er im Gastraum Reizgas versprühte. Er konnte festgehalten und an die Polizei überstellt werden. Einige der Gäste trugen durch die Reizgas-Attacke leichte Verletzungen in Form von Atembeschwerden davon. Den zornigen Gast erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

