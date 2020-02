Bamberg 07.02.2020

Unser Thema der Woche // Gesundheit

Gesundheitszentrum statt Schellerer-Klinik

Nach 70 erfolgreichen Jahren wird es in der Bamberger Schellerer-Klinik keine Operationen mehr geben. Was aus den Gebäuden am Heinrichsdamm wird, erklären der Geschäftsführer der Sozialstiftung, Xaver Frauenknecht, und Klinikeigentümer Dr. Klaus Schellerer