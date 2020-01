Georg Hollet tritt wieder an

Mit jungen und erfahrenen Kandidaten aus verschiedenen Ortsteilen stellt sich der Bürgerblock (BBL) in Schönbrunn den anstehenden Kommunalwahlen am 15. März. Der amtierende Erste Bürgermeister Georg Hollet wurde von der Versammlung wieder einstimmig für das Bürgermeisteramt nominiert.

In einem Rückblick über die vergangene Wahlzeit zeigte sich, dass die gesteckten Ziele erreicht werden konnten und neue Projekte in Planung oder sogar schon fertig gestellt sind. Zu den bedeutendsten Errungenschaften gehören die Generalsanierung der Schule Schönbrunn, der Neubau eines Feuerwehrhauses in Schönbrunn sowie der Neubau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses in Frenshof. Ferner seien verschiedene Dorferneuerungsmaßnahmen in Steinsdorf und Frenshof umgesetzt und der Ausbau eines schnellen Breitbandnetzes vorangetrieben worden. Zwischen den Ortsteilen Grub und Frenshof wurde ein Radweg errichtet und in allen Ortsteilen wurde die Straßenbeleuchtung auf die klimafreundlichere LED-Technik umgerüstet.

Der gestiegenen Nachfrage nach bezahlbarem Bauland wurde mit der Ausweisung von neuen Baugebieten in Schönbrunn und in Steinsdorf Rechnung getragen.

Hollet kündigte an, sich erneut den Herausforderungen zu stellen und sie zusammen mit seinem Team anzugehen. Dazu zählen vor allem die Erweiterung der Kindertagesstätte, die energetische Sanierung des Rathauses, weitere Dorferneuerungsmaßnahmen in den Ortsteilen, die Verbesserung der Ortsdurchfahrt in Steinsdorf, die Schaffung von bezahlbarem Bauland, der stete Ausbau des Feuerwehrwesens sowie die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Auch in Zukunft soll die Lebensqualität für alle Generationen beibehalten werden. hüt