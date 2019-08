Bamberg vor 1 Stunde

Gesundheit

Genug Kippen im Sand! Warum Zigaretten nicht teuer genug sein können - Ein Kommentar

Wer Zeit auf Frankens Spielplätzen verbringt, wird kaum um alte Kippen herumkommen. Das ist ärgerlich und kann gefährlich werden. Da der Appell an die Vernunft vieler Raucher nicht ausreicht, müssen wir sie an ihrer empfindlichsten Stelle treffen, sagt unser Autor. Am Geld.