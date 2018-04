Ganz gesundes Gundelsheim

Den Kindern in Hort, Schule und Kita schmeckt das Essen von Monika Winkler. Und auch die Test-Esser aus dem Rathaus und dem Kreis der Senioren sind angetan. Möglichst noch in diesem Jahr soll auch der Rest der Bevölkerung im einstigen Schlecker-Markt mit einander und gesund speisen.



Dann soll der einstige Schlecker-Markt in der Hauptstraße zum Treffpunkt und zur ganzwöchig geöffneten Gaststätte werden. Das Essen für Schule und Kita wird Maria Winkler dann hier zubereiten: mit regionalen Produkten und frisch.



