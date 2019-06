Futter, speziell für die etwas älteren Leseratten

Wenn man älter wird, fällt einiges schwerer und man muss mit Einschränkungen leben. Die Bücherei in Oberhaid, die letzten Herbst ihre neuen Räume in der Schulstraße bezog, hat sich nun mit speziellen Medien für Senioren eingedeckt. Gut 400 Medien vom Buch bis zur DVD mit Themen, die Ältere interessieren, werden nun vorgehalten.

Bücher sind für bessere Lesbarkeit in Großbuchstaben gehalten, die Inhalte leicht verständlich. Es sollen aber auch eigene Veranstaltungen, wie Filmvorführungen für Senioren angeboten werden. Die ersten Nutzer der Seniorenbücherei äußerten sich sehr zufrieden. Was die Bücherei alles zu bieten hat und was speziell die Älteren suchen, erfahren Sie in einem Artikel im Premiumbereich bei inFranken.de