Für mehr Selbstbestimmung

"Für die Freiheit, für das Leben, Selbstbestimmung muss es geben!", rufen die Demonstrantinnen, als der Zug von der Konzerthalle über die Sandstraße verläuft. Eine Passantin findet: "Ich würde zwar nicht gleich mitlaufen, aber die Rechte der Frauen sind ein wichtiges Anliegen."

Die sogenannte Frauenkampftags-Bewegung - angelehnt an die erste Frauenbewegung - hatte für dieses Jahr in zahlreichen Städten Demonstrationen und Diskussionsforen angekündigt. In Berlin ist in diesem Jahr sogar ein Feiertag Realität geworden, der vor 100 Jahren mit dem Frauenwahlrecht erkämpft wurde: Der internationale Frauentag am 8.März.

In Bamberg gingen rund 170 Menschen auf die Straße, um gegen Ungleichbehandlung und Geschlechterdiskriminierung laut zu werden. Zwei Mechanismen, die auf vielen Plakaten und Reden zum Ausdruck kommen: Patriarchat und Kapitalismus.

Wie aus den Forderungen hervorgeht, sehen die Aktivistinnen weitreichenden Handlungsbedarf: So seien Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen von 19 Prozent im gleichen Beruf nicht hinnehmbar. Auch müssten die Sorgearbeit und für Kinder und die Pflege Angehöriger sowie die mentale Arbeit in Beziehungen von allen Geschlechtern getragen werden. So würden Frauen im Schnitt 25 Stunden in der Woche für Erziehung und Haushalt aufwenden. Männer dagegen nur zehn.

"Wer bei der Zeugung des Kindes dabei war, sollte auch für das Kind Sorge tragen können", betont die Studentin Kübra Cüg. Lohnungleichheit und eine Überbelastung bei der Erziehung führten zu Altersarmut. Zudem fordert das Bündnis ein Ende der Gewalt gegen Frauen, dass sich in Form von Stalking, Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt oder sonstiger psychischer und körperlicher Art zeige. "Stalking ist nicht romantisch, sondern eine Straftat", stellt eine Aktivistin dar. Entsprechend energischer müsse die Strafverfolgung werden. Dafür bekommt sie viel Applaus.

Kritik am Frauenbild

Die Forderungen seien auch als Solidarität mit der Erfahrung von Unterdrückung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter-, Asexuellen und Nicht-binären sowie Queeren Personen weltweit zu sehen.

Darüber hinaus üben die Feministinnen Kritik am vermittelten Frauenbild in Gesellschaft, Medien und Justiz: Es müsse Schluss sein mit der Verbindung von Frauen als Prinzessinnen in rosa Kleidern, welche im Diskurs auf Äußerlichkeiten reduziert und nicht ernstgenommen werden. Moderne Frauenbilder seien von Stärke und Unabhängigkeit geprägt.

Auch das Thema Frauengesundheit steht auf der Agenda: Verhütung dürfe nicht nur an den Frauen hängen bleiben. Zudem sollen Tampons und Binden erschwinglicher werden und nur noch mit sieben Prozent statt 19 Prozent besteuert werden.

Das emotional diskutierte Thema Schwangerschaftsabbruch lässt auch die Aktivistinnen nicht kalt: Sie fordern eine Streichung von Paragraf 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch, um Selbstbestimmung über ihren Körper zu erlangen. In Bezug auf die neue gesetzliche Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen stellt Sarah Kalnik klar: "Das ist ein fauler Kompromiss. Werbung ist ungleich Information!". Die zahlreichen Zuhörerinnen klatschen lautstark.