Für alle Sinne etwas dabei

Von Malerei bis Theater



Der Verein Kulturforum Bamberger Land e. V. besteht seit zehn Jahren und hatte deshalb zu einem großen Kunst- und Kulturfest nach Litzendorf eingeladen. Weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind seine jährlichen drei Konzerte, die jeweils in fränkischen Kirchen stattfinden. Das erste davon findet meist am Ostermontag in der barocken Litzendorfer Pfarrkirche St. Wenzeslaus statt, die heuer ihr 300-jähriges Bestehen feiert. Traditionell spielt hier der Lokalmatador und engagiertes Vereinsmitglied Karl-Heinz Busch mit seinem durch herausragende Qualität bekannten Bamberger Streichquartett. Dazu treten international renommierte lyrische Sopranistinnen auf oder andere bekannte Musiker am Cembalo, an der Harfe oder mit Blasinstrumenten. Die 30 Veranstaltungen haben inzwischen eine treue Fangemeinde aus ganz Ober- und Mittelfranken.Zu der Feier anlässlich des Zehnjährigen verwandelte sich Litzendorf in eine Kunst- und Kulturmeile. Im Ortskern neben der Bücherei spielten zu Beginn das Streichorchester der Kreismusikschule unter der Leitung von Josef Gentil und die "Triple-Big-Band" der Baunacher Stadtkapelle unter Annika Gleußner.Landrat Johann Kalb ( CSU ) begrüßte als Vorsitzender des Kulturforums die zahlreichen Gäste. "Kultur spiegelt sich nicht nur im Leben der Landkreisbürger wider, sondern gibt unserer Heimat auch Identität", sagte er. Durch die Konzerte in den Kirchen, Vorträge und die Führungen in Schlössern und Burgen, die das Forum anbiete, unterstreiche der Landkreis, das kulturelle Aushängeschild der Region zu sein, meinte Kalb. "Kultur zahlt sich aus", schloss der Landrat.In diesem Sinne äußerte sich auch Litzendorfs Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU). Dabei stellte er besonders die Fränkische Toskana heraus, die in ihrer landschaftlichen und kulturellen Schönheit alles übertreffe. Sein Dank galt auch der Tourismusmanagerin Bianca Müller und dem Vorsitzenden des Litzendorfer Gewerbevereins Jochen Roll. Dieser nahm Tanja Theis als 100. Mitglied auf und überreichte ihr einen Blumenstrauß.Anschließend ehrte Landrat Kalb seinen Vorgänger im Amt, Günther Denzler, und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. Denzler habe vor zehn Jahren das Kulturforum Bamberger Land gegründet mit dem Ziel, der vielfältigen Kultur im Landkreis Bamberg mehr Raum zu geben. Unterstützt wurden beide vom Zweiten Vorsitzenden Ludwig Märthesheimer und Renate Kühhorn vom Landratsamt.Verschiedene Ausstellungen konnten an diesem Sonntag besichtigt werden. Michaela Gschwind zeigte "Facettenreiche Aquarellmalerei " der Volkshochschule Bamberger Land in der Tourist-Info. Gleich daneben in der Bücherei waren die Bilder "Kunst mit Eitemperafarben" von Heike Günther ausgestellt. Im Rathaus präsentierte Peter Uhlemann seine "Farbenfrohen Tierportraits - mal klein mal groß". Gerd Krämer hatte seine Skulpturen aus Stahl, Glas und Naturmaterialien auf dem Weg zwischen der Bücherei und dem Seniorenheim aufgestellt. Auch die Metallskulpturen von Harry Sperber fanden viele Bewunderer.Die Bücherei veranstaltete einen Bücherflohmarkt und die Kinder konnten auf den Tanzwiesen ihre Sachen verkaufen. Susa Kolb las aus ihrer Kinderbuchreihe "Haferhorde". Weitere musikalische Glanzpunkte verkündeten der Musikverein Ellerntal, Karl-Heinz Busch auf seinem Cello in der Pfarrkirche und Vitali Hertje mit Jazzinterpretationen.Während Bürgermeister Möhrlein eine geführte Kunst- und Kultur-Radtour von Memmelsdorf nach Litzendorf anbot, erläuterte Margit Fuchs die prächtige barocke Dientzenhofer-Kirche St. Wenzeslaus. Die VHS Bamberg-Land bot in ihrem Stand einen Workshop Acrylmalerei, Aquarellkreide und Kalligrafie mit Marit Budschigk. Claudio Osorio leitete die Kinder an, Holzscheiben und Steinchen oder einfach die Straße zu bemalen. Beim Angebot von E.T.A.-Hoffmann-Theater und der Theaterschule Bamberg mit Ila Stuckenberg verkleideten sich viele mit Kostümen und ließen sich darin fotografieren oder machten ein Selfie. Sebastian Gerischer animierte Jung und Alt zum Singen und Musizieren. Susanne Görl von der "Wundertüte Bischberg" zeigte Besuchern, wie man Monstertöpfe bemalen und sie dann mit Kräutern bepflanzen kann. Bei der "Kunstkracher-Kunstschule" Bamberg wurden unter der Regie von Eva Groß von den Kindern Gebäude mit Pappe gebaut und vom Institut für Innovative Bildung Riesenseifenblasen produziert.Damit die großen und kleinen Künstler nicht darben mussten, hatte der Gewerbeverein sein traditionelles Dorffest auf diesen Termin gelegt und zusammen mit den Litzendorfer Landfrauen für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Das kurzweilige Programm ganz auszuloten, war bei der Fülle der Veranstaltungen fast nicht möglich. Es wurde für alle Sinne viel geboten.