Frontalzusammenstoß im Landkreis Bamberg: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Auf der Staatsstraße 2188 zwischen Teuchatz und Zeegendorf geriet am Montagnachmittag eine 23-Jährige mit ihrem Mini Cooper in einer Rechtskurve zu weit nach links und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Skoda-Fahrer. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Beide Fahrzeugführer mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 50.000 Euro - sie mussten abgeschleppt werden.