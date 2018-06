Friedlicher Protest in Bamberg gegen "Ankerzentren"

Verkehr beeinträchtigt



Zur Thematik "Ankerzentren" fand am Samstag von 14 Uhr bis 16.50 Uhr eine Versammlung im Stadtgebiet Bamberg statt, teilte die Polizei mit. Die rund 200 Teilnehmer begaben sich nach der Auftaktkundgebung in der Birkenallee direkt an der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) über die Pödeldorfer Straße, die Starkenfeldstraße und die Ludwigstraße in die Luitpoldstraße. Nach einem Stopp für eine Zwischenkundgebung setzten sich die Teilnehmer wieder in Bewegung und liefen über die Luitpoldstraße und den Heinrichsdamm weiter zum Max-Platz, dem Ort der Abschlusskundgebung.In diesem Zeitraum kam es aufgrund notwendiger Verkehrssperrungen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen entlang der Aufzugsstrecke. Die Polizei zieht eine insgesamt positive Bilanz, da es im gesamten Verlauf der Versammlung friedlich blieb.Einen ausführlichen Bericht zu den Inhalten der Demonstration mit vielen Bildern lesen Sie hier