Um Grundversorgung zu gewährleisten: Mitarbeiter unter Quarantäne im Gebäude der Stadtwerke Bamberg

Damit die aktuell gute Stimmung nicht irgendwann kippt, werde dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter alle acht Tage ausgewechselt werden - um immer wieder ein frisches und durchgemischtes Team zu garantieren. Allerdings werde jeder, der sich freiwillig in Quarantäne begibt, vorher auf das Coronavirus getestet. Denn man wolle auf keinen Fall riskieren, dass sich die Krankheit innerhalb der Stadtwerke ausbreitet.

Für Norbert Eichfelder ist die gesamte Situation Neuland. Er habe nicht damit gerechnet, "dass so eine Krise kommt." Auch wenn er einen normalen Arbeitsablauf bevorzuge, an dem er Abends nach der Arbeit wieder zuhause bei seiner Frau sei, sieht er sich aufgrund der aktuellen Lage dennoch in der Verantwortung. "Jeder Bamberger will früh seinen Strom haben, Warmwasser haben. Hierfür sind wir da."