Freie Fahrt durch Wind

"Zukunftsfähig" wird nach den Worten von Bürgermeister Gerd Dallner die Ortschaft Wind, der kleinste Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, durch den Ausbau der Kreisstraße BA 24. Attraktiver ist Wind bereits jetzt geworden. Die vor zwei Jahren durch eine Windhose stark "gebeutelte" Ortschaft präsentiert sich fast wie runderneuert.

Nach etwa siebenmonatiger Bauzeit erfolgte jetzt die offizielle Verkehrsfreigabe der Ortsdurchfahrt. An diesen ersten Bauabschnitt hängte sich die Gemeinde Pommersfelden mit eigenen Maßnahmen an. Im Zug des Straßenausbaus legte die Gemeinde an der Ostseite der Ortsdurchfahrt gleich einen Gehsteig mit an.

Durch die Tiefbaumaßnahme bot sich ferner die Sanierung des Oberflächenkanals an. Außerdem wurden Glasfaserkabel verlegt und die Bushaltestelle neu gestaltet.

Optisch aufgewertet

Das bedeutet, dass das alte unansehnliche Wartehäuschen einer attraktiveren Unterstellmöglichkeit aus Glas weichen musste. Die Haltestelle selbst wurde durch "Kassler Sonderborde" für die Busfahrgäste barrierefrei angelegt.

Im August 2019 wurde mit der Maßnahme begonnen, den Winter über konnte die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Gesamtkosten (einschließlich Gehsteig) für diesen ersten Bauabschnitt betrugen 520 000 Euro, die durch den Landkreis, die Gemeinde Pommersfelden und eine laut Landrat Hans Kalb "ordentliche Förderung" (rund 270 000 Euro) finanziert wurden.

"Das ist eine schöne Maßnahme", wie der Landrat bei der Freigabe betonte. Sie zeige, wie leistungsfähig der Landkreis Bamberg sei. Obwohl die Maßnahme auch Kritiker gefunden habe. Gerade in Zeiten wie der Corona-Krise sei es wichtig, solche Baumaßnahmen durchzuführen.

Der Gemeinde Pommersfelden dankte der Landrat für die gute Zusammenarbeit. Sein besonderer Dank ging an Projektleiter Michael Dotterweich und "die hervorragende Tiefbauabteilung im Landratsamt".

Pommersfeldens Bürgermeister Gerd Dallner dankte seinem Amtsvorgänger, Bürgermeister Hans Beck, der die Maßnahme noch auf den Weg gebracht hatte. Er sei optimistisch, so Dallner, dass - trotz Krise - auch der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen und ausgeführt werden könne.

Nächstes Jahr geht es weiter

Dieser Bauabschnitt, der im Jahr 2021 begonnen werden soll, sieht den Ausbau der etwa 500 Meter langen Strecke zwischen Wind und Sambach mit der Neuanlage eines Geh- und Radwegs vor.

Im Zug der Maßnahme sollen die Kreisstraße hochwasserfrei gelegt und ein neues Brückenbauwerk über die Reiche Ebrach errichtet werden. Die Kosten des Geh- und Radwegs werden sich der Landkreis Bamberg und die Gemeinde Pommersfelden teilen.