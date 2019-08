Fotowettbewerb: Gefragt ist analog statt digital

Die Zukunft ist digital, die Gegenwart in vielen Lebensbereichen auch schon. Wer etwas wissen will, fragt Tante Google oder guckt ein Filmchen auf Youtube. Virtuelle Assistenten spielen die Lieblingsmusik oder schalten den Fernseher ein. Die Haustechnik läuft über ein ausgeklügeltes Steuerungssystem. Digital Natives gehen nicht in die Bank zum Kontoauszugsdrucker, um sich über ihre Geldbewegungen zu informieren - sie werden via App umgehend informiert, wenn auch nur ein Cent auf ihrem Konto dazu- oder wegkommt. Eine Tageszeitung auf Papier? Ein E-Paper ist doch viel bequemer!

Und doch: Auch das Leben ohne Bits und Bytes hat seinen besonderen Reiz - gerade in optischer Hinsicht. "Schöne analoge Welt" heißt deshalb das aktuelle Jugendthema des Fotowettbewerbs "Blende", an dem sich der Fränkische Tag Bamberg erneut beteiligt. Bei diesem Sonderthema für Jugendliche bis 18 Jahren - daneben gibt es noch zwei offene Kategorien mit den Titeln "Nightlife" und "In Bewegung" - sind Fotomotive gesucht, die frei sind von digitalen Helferlein. Das kann ein Mensch sein, der in einem dicken Wälzer schmökert oder ein besonders altmodischer, aber trotzdem intakter Alltagsgegenstand. Wie bei allen Blende-Themen sind auch hier der Fantasie der Fotografen keine Grenzen gesetzt.

Tipps vom Profi

Allerdings geht es nicht nur um die Wahl eines geeigneten Motivs, sondern dieses muss auch noch ansprechend und spannend in Szene gesetzt werden. "Ein häufiger allgemeiner Fehler in der Bildgestaltung ist es, alle Bilder symmetrisch aufzubauen", sagt dazu Matthias Hoch, Cheffotograf beim Fränkischen Tag. Ist die Horizontlinie immer schön brav in der Bildmitte und das Motiv stets zentral, lasse das die Bilder langweilig wirken.

Sein Tipp: "Man sollte versuchen die Perspektive zu wechseln, sich zu bewegen, mit dem Goldenen Schnitt zu spielen. Als Beispiel: eine Baustelle. Die Leute laufen jeden Tag daran vorbei. Die Augenperspektive kennen sie also schon, fotografiert man aber aus anderen Blickwinkeln, kann das ganz neue Eindrücke wecken."

So einfach ist die Teilnahme

Online-Portal: Erstmals können und sollen in allen Kategorien die Bilder digital eingereicht werden. Dafür stellen wir ein Online-Tool zur Verfügung, das anhand der ersten drei Ziffern der Postleitzahl ihres Wohnorts alle an "Blende" beteiligten Redaktionen in der Region anzeigt. Bei einer Mehrfachregistrierung wird der Teilnehmer disqualifiziert.

Anmelden: Zunächst müssen sich die Amateurfotografen hier registrieren, indem sie erst auf "Teilnehmer/in" klicken und dann rechts auf "Hier können Sie sich registrieren...". Ist die Anmeldung abgeschlossen, können Fotos in den einzelnen Kategorien hochgeladen werden. Teilnahmeberechtigt sind nur Amateurfotografen aus dem Verbreitungsgebiet des FT Bamberg.

Einsendeschluss ist der 23. September 2019. Wettbewerbe: Für Erwachsene lauten die Themen "Nightlife" und "In Bewegung". Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gibt es das Jugend-Sonderthema "Schöne analoge Welt". Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen eine ausdrückliche Einwilligung ihres Erziehungsberechtigten (ist auch im "Blende"-Online-Tool möglich).

Ausstellung: Die prämierten Bilder präsentiert der FT im Medienhaus (Gutenbergstraße) bei einer Ausstellung vom 23. Oktober bis zum 8. November.

Veranstalter: Der Wettbewerb wird ausgerichtet von der Prophoto GmbH (Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main) und der Mediengruppe Oberfranken - Redaktionen GmbH & Co. KG (Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg).

Rechte: Personen, die im Bild zu erkennen sind, müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch bei Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen erfolgen. Die Gewährleistung dafür liegt ganz beim Fotografen. Das Recht zur Veröffentlichung der Aufnahmen im Rahmen des Blende-Wettbewerbs wird an die Mediengruppe Oberfranken - Redaktionen GmbH & Co. KG und an die Prophoto GmbH abgetreten.

Datenschutz: Wir weisen unsere Teilnehmer ausdrücklich auf die Datenschutzbestimmungen vom Veranstalter Prophoto GmbH hin. Die Richtlinien sind hier einzusehen. Preise: In der ersten Runde von "Blende 2019" konkurrieren unsere Zeitungsleser untereinander. Die örtliche Jury prämiert die zehn besten Aufnahmen zu jedem der beiden Themen und die schönsten Fotos des Jugendwettbewerbs. Hier gibt es Preise zu gewinnen, die unser Werbepartner Media-Markt Bamberg zur Verfügung stellt. Beim Bundesfinale haben die FT-Preisträger aller Kategorien dann noch eine zweite Chance auf hochwertige Gewinne.