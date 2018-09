Flüchtlings-Projekt hilft Reckendorfern

Die Einrichtung der Kleiderkammer in Reckendorf sieht Bürgermeister Manfred Deinlein (SPD) als einen wichtigen Impuls. Denn auch in der Bevölkerung gibt es einige Bedürftige, die sich hier nun versorgen können. Dank der ehrenamtlichen Betreuer wie Christel Gruber völlig diskret. Die Nutzer meinen, es brauche weitere Kleiderkammern in der Region.

