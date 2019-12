"Zwei Brötchen, eine halbes Mischbrot und drei Brezn, bitte." Sätze, die täglich in Deutschland gesprochen werden. Auch in den Filialen des Bamberger Bäckermeisters Alfred Seel. Kopfschüttelnd blickt er in Richtung Jahreswechsel, wenn er für jede verkaufte Tüte einen Kassenzettel ausgeben muss...