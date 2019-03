Firmen haben in Bamberg kaum Platz zum Wachsen

Bamberg droht ein Verlust an Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen. Neuestes Beispiel ist die Montagefirma Schraudner: Die 50 Mitarbeiter starke Firma hat ihre Fertigung von Präzisionsteilen für den Sondermaschinenbau nach Scheßlitz verlegt und will wachsen. Dort hat Schraudner 7500 Quadratmeter mit Erweiterungsmöglichkeit - in Bamberg hätte man maximal 4000 Quadratmeter bekommen.

Auch Nutzfahrzeuge Stark, der Handel für italienische Spezialitäten Culinaria oder die Spedition Elflein berichten von Platzproblemen. Zieht es auch sie uns Umland?

Bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg kennt man das Problem. 85 Unternehmen suchen demnach nach geeigneten Flächen. Die Situation sei angespannt, weil man Firmen mit Expansionswillen kaum Gewerbeflächen anbieten könne, bestätigt Wirtschaftsreferent Stefan Goller.

