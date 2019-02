Gartenhütte in Bamberg und Mülltonnen in Memmelsdorf abgefackelt - ist ein Brandstifter unterwegs?

In Bamberg hat am Donnerstag (14.02.2019) gegen 20.30 Uhr zunächst eine Gartenhütte in der Coburger Straße in einer Gartenanlage gebrannt. Später mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere brennende Mülltonnen in der Lichteneiche (Memmelsdorf, Landkreis Bamberg) löschen.

Wieder Brand in Memmelsdorf: Feuerteufel in Region Bamberg unterwegs?

In beiden Fällen kam es zum Glück nur zu Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt - und schließt auch Brandstiftung nicht aus. Ist ein Feuerteufel in der Region Bamberg unterwegs? Erst am Dienstagabend war es in Memmelsdorf zu einem verheerenden Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Brand in Bamberger Gartenlaube - Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt

Am Donnerstagabend nun stand bei Eintreffen der Feuerwehr an der Coburger Straße die zirka drei auf sechs Meter große Gartenlaube mit angebautem Verschlag bereits im Vollbrand. Da sich der Brandort nur wenige Meter von der Bahnlinie Bamberg-Schweinfurt befand, musste der Eisenbahnverkehr während der Brandbekämpfung kurzzeitig gesperrt werden.

Aufgrund der Gesamtumstände konnte Brandstiftung nicht ganz ausgeschlossen werden, heißt es von Seiten der Polizei. Der Kriminaldauerdienst übernahm deshalb die Ermittlungen zur Brandursache. Der Brandschaden beträgt rund 5000 Euro.

Eine knappe Stunde nach dem Brand in der Coburger Straße ging dann bei der Integrierten Leitstelle Bamberg/Forchheim die Mitteilung über den Brand von Mülltonnen im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche ein.

Die Papiermüllcontainer standen in Gitterboxen vor einem Hochhaus an der Schlesienstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch ab. Trotzdem entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Darüber hinaus brannte in einem Trockenraum eines benachbarten Anwesens eine Decke, die jedoch zügig und problemlos abgelöscht werden konnte. Die Flammen sengten beziehungsweise verrußten lediglich zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Gebäudeschaden im Keller entstand nicht.

Kripo Bamberg ermittelt zu Bränden - Zeugen sollen sich melden

Auch im zweiten Brandfall hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg, Telefon 0951/9129-491, oder der Einsatzzentrale Oberfranken, Telefon 0921/506-0, zu melden.