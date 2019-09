Fast jeder Hallstadter kennt die Greta

In der Wirtschaft an der Hauptstraße scheint die Zeit still zu stehen. Im Sängerzimmer im ersten Stock probt der Gesangverein seit1880 jede Woche. Im großen Saal steht eine kleine Bühne und als Heizung ein wuchtiger Ofen, dessen Rohr durch den Raum führt. In der Wirtsstube hängt eine Wanduhr, auf die einst geschossen worden war und auf dem Firmengelände des Brauhauses Goldener Löwe war Greta Diller Zeugin, wie US-Soldaten einen Hallstadter erschossen.

Das Gelände und die Wirtschaft atmen Geschichte. Wirtin Greta Dilleri hat viele Anekdoten auf Lager. Fast 90 Jahre hat sie hier, im Herzen Hallstadts gelebt.

