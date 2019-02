Fasching 2019: Veranstaltungen in Bamberg und Umgebung

MCC Gala Memmelsdorf

Am 16.02.2019 findet zum 55. Mal die MCC Gala in Memmelsdorf statt. Es erwarten Sie zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung und Tanz mit der Band "Heaven".

Altweiberfasching im Café Luitpold

Das diesjährige Motto beim Altweiberfasching am 28.02.2019 im Luitpold ist "Fifty Shades of Luitpold". Für die richtige Musik sorgt DJ Frank. Einlass ist ab 19.00 Uhr - Männer werden erst ab 22.00 Uhr in das Café gelassen.

Weiberfasching in Scheßlitz

Am 28.02.2018 startet der 1. Weiberfasching in Scheßlitz. Die Veranstaltung startet um 19.00 Uhr in der TSV-Halle. Als Showeinlagen sind Julchen, Funken und Helden in Strumpfhosen bereit.

SVM Sportlerball Memmelsdorf

Am 02.03.2019 finden sich die VOLXX LIGA und DJ Hammer wieder zum Sportlerball in der Memmelsdorfer Seehofhalle ein. Die Garde Schammelsdorf, das MCC Männerballett und die Prinzengarde des MCC sind ebenso wieder vertreten.

Gartenstadter Faschingsumzug

Wie jedes Jahr findet am Faschingssamstag, den 02.03.2019 der Faschingsumzug durch die Bamberger Gartenstadt statt. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Memmelsdorfer Faschingsumzug

Der Faschingsumzug in Memmelsdorf findet wie jedes Jahr am Faschingssonntag, den 03.03.2019 ab 14.00 Uhr statt. Im Anschluss treffen sich Groß und Klein in der Seehofhalle und schauen sich das Programm der Cheerleader und Garden an.

Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle

Ein Treffpunkt am Rosenmontag, 04.03.2019, ist der Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle. Für ausgelassene Party-Stimmung sorgt wie in den letzten beiden Jahren die Partyband Frankenräuber. Los geht´s um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr.)

BRK Rosenmontagsball

Der 70. Rosenmontagsball des BRK findet am 04.03.2019 unter dem Motto "Der Gablmoo rockt den Ziegelbau über und unter dem Wasser" statt. Nach einem dreistündigen Showprogramm gibt es in drei Sälen Musik bis zum frühen Morgen.

Lumpenball Scheßlitz

Der Scheßlitzer Lumpenball geht am Rosenmontag, den 04.03.2019 in der TSV-Turnhalle in eine weitere Runde. Mit DJ Alex ist gute Musik garantiert.

Hallstadter Gaudiwurm

Auch dieses findet am Rosenmontag der alljährige Gaudiwurm in Hallstadt statt. Los geht's am 04.03.2019 um 14.00 Uhr.

Bamberger Faschingsumzug

Wie jedes Jahr findet der Bamberger Faschingsumzug am Faschingsdienstag in der Innenstadt von Bamberg statt. Starten wird der Umzug am 05.03.2019 um 13.33 Uhr am Markusplatz.

