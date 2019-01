Fangenspielen für Erwachsene: Lasertag in Bamberg - Das gehypte Team-Spiel im Test

Stehen bleiben ist keine Option: Die ersten Schweißtropfen strömen schon nach wenigen Minuten die Stirn hinunter. Die Musik wummert in den Ohren, Nebel wabert durch die Gänge und bunte Lichter zucken unablässig über die zerstörten Häuserfassaden. Ein hysterisches Lachen lauert hinter der nächsten Ecke. Jetzt sind sie ganz nah.

Ein kleiner Tipp für den nächsten Betriebsausflug: Wer seine Kollegen fernab vom Büroalltag in pur ausgelebter und verschwitzter Authentizität erleben will, duelliert sich mit ihnen ganz einfach bei einer Runde Lasertag in Bamberg. Warum das Spiel mit den elektromagnetischen Wellen die beste Art ist, sich nach Feierabend auf sportliche Weise wegzuballern und wie viele Barney Stinson-Anspielungen in einen einzigen Text passen, erfahrt ihr - wartet, es kommt gleich - auf infranken.de.

"Herausforderung angenommen": Lasertag-Dschungel mitten in Bamberg

Hinter den kleinen vergitterten Fenstern des Bamberger Postgebäudes in der Memmelsdorfer Straße versteckt sich seit ein paar Jahren ein 400 Quadratmeter großes Dschungel-Paradies für Teamplayer, Einzelkämpfer und Verschanzungskünstler. Bevor es in den verschlungenen Pfaden der Lasertag-Arena um "Pew-Pews" und Trefferquoten geht, führt Mitarbeiter Marius Weingarten in die Kunst des "Taggens" ein.

Fünf Leuchtflächen sind an der schwarzen Weste angebracht, die jeder Spieler nach individuellem Bauchumfang verstellen kann: Vier vorne, eine große hinten. Für die beiden im Nebennieren-Bereich gibt es die meisten Punkte. Der Zeigefinger der rechten Hand bleibt immer am Abzug, die linke Hand umfasst den Phaser von vorne. Wer dabei locker lässt, wird mit einem nervtötenden Piepsen bestraft - und gibt dem gegnerischen Team schlimmstenfalls seinen Standort preis.

"Genieße es, bevor es wieder cool wird": Die Regeln des Lasertagspiels

Eine Pistole heißt hier Phaser und ein Spiel dauert 20 Minuten. Wer getroffen wird, muss aussetzen, bis der Phaser wieder einsatzbereit ist. In dieser Zeit kann ein Spieler selbst nicht schießen, aber immerhin auch kein weiteres Mal getroffen werden. Das perfekte Timeout, um gedanklich den Tag Revue passieren zu lassen. Oder um sich auf die Lauer zu legen und Rache an den schießwütigen Kollegen zu nehmen.

Wie Lasertag unter erschwerten Sichtbedingungen in einer Dschungelruine funktioniert, wie man seine "Base" am besten bewacht, sich selbst vor "Friendly Fire" schützt und warum eine ganz bestimmte Weisheit von Barney Stinson in der Bamberger Lasertag-Arena nicht zutrifft, könnt ihr hier auf Frankenfeeling nachlesen.

"Frankenfeeling" ist der Blog der Nachwuchsjournalisten der Mediengruppe Oberfranken. Die jungen Redakteure testen dafür alles, was sich in Ober-, Mittel- und Unterfranken anstellen, schmecken und bestaunen lässt - von Escape-Rooms und lokalen Naschereien über Schwarzlicht-3D-Minigolf bis zum Katzencafe. Dabei geben sie den Lesern Empfehlungen an die Hand und vermitteln das pure fränkische Lebensgefühl.

