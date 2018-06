Fällt das Kontaktfestival nächstes Jahr aus?

Wenn die Stadt mit ihrem Verkauf der Ziegelgebäude an der Weißenburgstraße ernst macht, könnte 2019 das Kulturfestival Kontakt erstmals seit vielen Jahren ausfallen. Grund: Die Macher des Kulturereignisses fühlen sich von der Stadt durch eine Verkaufsentscheidung vor den Kopf gestoßen."Wir wurden jahrelang hingehalten und müssen nun befürchten, dass unser Bedarf nicht berücksichtigt wird", klagen im Gespräch mit infranken.de Andreas Klenk und Renate Schlipf vom Kontaktfestival.Die Kulturschaffenden wurden von der Nachricht, dass die Stadt unmittelbar vor dem Verkauf eines Gebäuderiegels an der Weißenburgstraße steht, völlig überrascht, wie sie selbst sagen. Anders als Reit- und Posthalle seien die kleinteiligen Räume für ihren Bedarf optimal und vor allem ohne Umbau und ohne Kosten nutzbar: für Ateliers und Werkstätte, für Konzerte und Theater.Nun steht die Initiative möglicherweise schon 2019 mit leeren Händen da, das beliebte Festival sei in Frage gestellt.Was sagt die Stadt zu den Vorwürfen und worum geht es hinter den Kulissen beim Verkauf der Häuser? Mehr darüber erfahren Sie hier im Premiumbereich von infranken.de.