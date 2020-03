Donna Leon: Commissario Guido Brunetti: In mittlerweile 28 Fällen (der 29. wird ab Mai gelöst) ist Commissario Guido Brunetti in seiner Heimatstadt Venedig auf Verbrecherjagd. Doch Obacht. Wer auf Kriminalromane steht, die auf Action, Gewalt und Ströme von Blut setzen, der wird sich nicht mit dem be...