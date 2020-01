Bis 18 Uhr konnten am Mittwoch Parteien und politische Gruppierungen noch Vorschläge für die Kommunalwahlen am 15. März einreichen. In Bamberg kamen bis zur Schließung des Wahlamtskeine weiteren Listen oder OB-Kandidaten hinzu. Auf den Wahlzetteln für die Stadtratswahl gesetzt sind die Listen von ...