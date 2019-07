LKR Bamberg vor 1 Stunde

Kriminalität

Ermittlungen zu Verbrechen im Landkreis Bamberg: Gibt es eine heiße Spur?

Nach der Geldautomatensprengung in Stadelhofen und dem Brand auf dem Gelände der Logistik-Firma Massak in Strullendorf dauern die Ermittlungen an. Die Kripo prüft derzeit in beiden Fällen mögliche Anhaltspunkte.