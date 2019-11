Erdbeben in der Bamberger Autoindustrie

Erst kündigt der mit 7300 Stellen größte Arbeitgeber Bosch an, massiv Personal abbauen zu müssen. Dann folgt die Nummer 3: Brose will sich deutschlandweit von 2000 Mitarbeitern trennen - 400 der 2200 Arbeitnehmer in Bamberg und Hallstadt sind betroffen. Bei Michelin in Hallstadt gehen die Lichter ganz aus - 860 Beschäftigte könnten ihre Jobs verlieren. Und bei Schaeffler, mit 1400 Mitarbeitern allein in Hirschaid, wird Kurzarbeit ausgerufen.

Die Krise trifft die Top-Firmen in der Region. Mindestens 40 Unternehmen sind in Stadt und Landkreis als Zulieferer in der langen Produktionskette aktiv. Rund 20 000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt am Auto - jeder fünfte Arbeitsplatz.

Hat man in Bamberg die Entwicklung verschlafen, um sich breit aufzustellen, und sich dadurch zu abhängig von der Automobilindustrie gemacht?

Diese Frage ist Tagesgespräch in Bamberg. Wir haben sie zwei Fachmännern gestellt, die dazu ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Lesen Sie die Meinungsbeiträge im Premiumbereich auf infranken.de