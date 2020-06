Bamberg vor 1 Stunde

Busverkehr

Entsteht am Atrium in Bamberg ein kleiner Regionaler Omnibusbahnhof?

Die Realisierung des Regionalen Omnibusbahnhofs in Bamberg ist durch den Bahnausbau wohl noch lnger blockiert. Um den ffentlichen Personennahverkehr des Landkreises besser an die Stadt anzubinden, soll jetzt eine bergangslsung in der Ludwigstrae her.